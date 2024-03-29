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10:28, 29 марта 2024Россия

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек

«112»: число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551 человека

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Число пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 551 человека. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

При этом ТАСС со ссылкой на медслужбы сообщил о 382 пострадавших, среди которых девять детей.

Ранее стало известно, что число жертв теракта выросло до 143. Это следует из списка, опубликованного МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что по мере проведения судебно-медицинских исследований данные будут корректироваться. Помимо этого, Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру», что в ведомство поступило 143 заявления о пропавших без вести в «Крокусе» от их родных и близких.

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      Константин Лысяков
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