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17:35, 27 марта 2024Силовые структуры

СКР раскрыл количество поступивших заявлений о пропавших в «Крокусе»

В СКР поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Следственный комитет России (СКР) поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» заявили в ведомстве.

Глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание о ходе расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе». На нем стало известно, что следователям поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей.

25 марта Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что все обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» на допросе и в суде признали свою вину. Кроме того, они «дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Екатерина Кашурникова
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