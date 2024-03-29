Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382 человек

Число пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 382 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы.

«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь», — сообщил собеседник агентства. Согласно предыдущим официальным данным о пострадавших, их число составляло 360, подтверждал центр медицины катастроф.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в крайне тяжелом состоянии после теракта находятся три человека, еще 18 — в тяжелом состоянии. Всего, по последним данным, лечение в больницах проходят 74 пострадавших.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 143 человека, пропавшими без вести числятся 95 человек.