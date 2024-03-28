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10:57, 28 марта 2024Россия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Мурашко: трое раненых в «Крокусе» остаются в крайне тяжелом состоянии
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Трое раненных во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Отдельно Мурашко сообщил, что еще 18 пострадавших — в тяжелом состоянии. Всего, по заявлению главы Минздрава, лечение проходят 74 пострадавших россиян.

Ранее сообщалось, что число пострадавших возросло до 372 человек. Увеличение числа получивших травмы, предварительно, объясняется тем, что находившиеся в «Крокусе» в момент теракта люди начали обращаться за помощью к психологам.

О стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске стало известно вечером 22 марта. В здание проникла группа террористов, которая открыла огонь по посетителям и подожгла концертный зал, заблокировав внутри людей. В ночь на 23 марта машину заметили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. В результате погони силовики задержали четверых уроженцев Таджикистана.

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