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08:45, 28 марта 2024Россия

Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»

«112»: число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 372 человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Число пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье возросло до 372 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Центр медицины катастроф ранее подтвердил почти двукратный рост числа пострадавших при теракте в Красногорске. По его информации, пострадали 360 человек, 11 из которых — дети. Увеличение числа получивших травмы, предварительно, объясняется тем, что находившиеся в «Крокусе» в момент теракта люди начали обращаться за помощью к психологам. Большинство из таких пациентов пожаловались на отсутствие сна, тревогу и появившиеся психотравмы.

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22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись в сторону Украины. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Жертвами теракта стали 140 человек.

Впоследствии стало известно, что в результате теракта 95 человек числятся пропавшими без вести. Списки тех, кто после теракта не выходил с родными на связь, составили после обращений родственников сотрудники оперативных служб. В их число попали те, кого нет в списках жертв и пострадавших в результате нападения террористов на подмосковный концертный зал.

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      Анастасия Шейкина
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