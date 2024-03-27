Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» пропавшими без вести числятся 95 человек

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пропавшими без вести, по предварительным данным, числятся 95 человек. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, списки тех, кто после теракта не выходил с родственниками на связь, составили после обращений родственников сотрудники оперативных служб. В их число попали те, кого нет в списках жертв и пострадавших в результате нападения террористов на подмосковный концертный зал.

Существует вероятность, что часть людей из списка живы и не выходят на связь по каким-либо причинам. По официальным данным, жертвами теракта стали 140 человек.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов. о последним данным, число пострадавших в «Крокусе» выросло до 360 человек.