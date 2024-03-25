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23:27, 25 марта 2024Россия

Радикальные исламисты и украинский след. Путин призвал найти заказчиков теракта в «Крокусе»

Путин: Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», нужно узнать заказчика
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Он потребовал провести объективное расследование и найти заказчиков, высказался о целях террористов.

Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками

Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что в ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, в том числе действительно ли радикальные и террористические исламистские организации заинтересованы в нанесении ударов по России.

Путин добавил, что расследование должно быть проведено в высшей степени профессионально, объективно и без политической ангажированности, несмотря на всеобщее желание наказать виновных.

Он также попросил регулярно докладывать о ходе расследования теракта.

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Путин высказался о целях террористов и призвал найти заказчика

Те, кто планировали теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, заявил президент.

Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует — кто заказчик?

Владимир Путин президент России

Он добавил, что российское общество объединилось в намерении противостоять злу. По его словам, действия россиян, которые помогали людям при теракте, говорят о зрелости общества.

Путин допустил причастность Украины к теракту

Глава государства задался вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину после совершения преступления, кто их там ждал.

Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей

Владимир Путинпрезидент России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла к выводу, что Киев руками Запада десять лет превращался в центр распространения терроризма. Она также обратила внимание, что именно на Украину пытались сбежать боевики после теракта в Подмосковье.

В свою очередь в ночь после теракта представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отверг причастность Киева к произошедшему в «Крокус Сити Холле». Аналогичное заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Путин заявил, что США пытаются убедить всех в непричастности Украины

Путин указал на попытки США убедить всех в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Глава государства отметил, что Вашингтон по разным каналам пытается доказать другим странам мира и своим союзникам, что, по их разведданным, «киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама».

Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много

Владимир Путин президент России

Ранее Белый дом заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подчеркнула, что Украина не имеет отношения к теракту.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Лондон не имеет информации о связи теракта в «Крокус Сити Холле» с Украиной.

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      Марина Совина
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