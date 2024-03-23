В США вновь заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Белый дом: Украина не имеет отношения к теракту в «Крокусе», его устроило ИГ

Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», полную ответственность за атаку несет «Исламское государство». Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. Ее слова приводит ТАСС.ё

Через несколько часов после теракта в «Крокусе» Уотсон говорила, что Вашингтон передал Москве информацию о подготовке к атаке террористов, опираясь на практику об «обязательном предупреждении» в подобных ситуациях.