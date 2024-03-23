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03:47, 23 марта 2024Мир

В США рассказали о предупреждении Москвы о готовящемся теракте

Белый дом: США получили данные о подготовке теракта в марте и передали их России

Фото: Unsplash

США получили сведения о готовящемся теракте в России и поделились ими с Москвой. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон рассказала, что ранее в марте правительство США получило информацию о готовящейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты. По ее словам, это побудило Госдеп выпустить публичное предупреждение для американцев в России.

Уотсон добавила, что американские власти также передали полученные данные российской стороне, опираясь на практику об «обязательном предупреждении» в подобных ситуациях.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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