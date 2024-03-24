Посол опроверг информацию о предупреждении США насчет терактов

Посол Антонов: США не предупреждали посольство России о возможных терактах

США не сообщали посольству России о готовящихся терактах, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал предупреждение посольства США в Москве об угрозе терактов в столице, выпущенное 7 марта. По словам Антонова, дипмиссия не получала соответствующих уведомлений от американской стороны. «Мы обратили на это внимание, но... у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с Госдепом по данному вопросу не было», — рассказал посол.

Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США получили сведения о готовящемся теракте в России и поделились ими с Россией. Она отметила, что в марте Вашингтон узнал о готовящемся теракте в Москве, который должен был произойти «потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты».