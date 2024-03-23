Захарова указала на расхождение в словах США и Украины о теракте в «Крокусе»

Захарова: США и Украина не могут согласовать общую версию по теракту в «Крокусе»

Украина и США не смогли прийти к единой версии о том, кто несет ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она отметила, что Белый дом обвиняет в трагедии «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), а Киев, в свою очередь, заявляет о причастности России. По словам дипломата, американская и украинская стороны заврались. «Даже не могут согласовать общую версию», — указала она.

Захарова также заявила, что глава Украины Владимир Зеленский стал единственным руководителем страны, обвинившим Россию в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Ране пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» и выражают соболезнования родным и близким жертв нападения. Она также добавила, что ИГИЛ является общим врагом, которому нужно нанести поражение.