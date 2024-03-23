В Белом доме осудили теракт в «Крокусе» и вспомнили про «Исламское государство»

Белый дом: осуждаем теракт в «Крокусе», «Исламское государство» — общий враг

США решительно осуждают теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» и выражают соболезнования родным и близким жертв нападения, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит ТАСС.

Она также добавила, что «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) — общий враг, которому нужно нанести поражение.

Подозреваемые в причастности к теракты были задержаны утром 23 марта на территории Белгородской области, они направлялись в сторону Украины.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов, после в здании начался пожар. За сутки из-под завалов на месте «Крокуса» достали 133 тела жертв теракта.