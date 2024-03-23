Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:25, 23 марта 2024Мир

В Белом доме осудили теракт в «Крокусе» и вспомнили про «Исламское государство»

Белый дом: осуждаем теракт в «Крокусе», «Исламское государство» — общий враг
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США решительно осуждают теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» и выражают соболезнования родным и близким жертв нападения, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит ТАСС.

Она также добавила, что «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) — общий враг, которому нужно нанести поражение.

Подозреваемые в причастности к теракты были задержаны утром 23 марта на территории Белгородской области, они направлялись в сторону Украины.

Материалы по теме:
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла». Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла».Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
23 марта 2024
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
23 марта 2024
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
23 марта 2024

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов, после в здании начался пожар. За сутки из-под завалов на месте «Крокуса» достали 133 тела жертв теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      Еще одна страна объявила 24 марта днем траура

      На смартфоны Samsung добавили плавные обновления

      Над Белгородской областью сбили 19 снарядов чешской РСЗО Vampire

      Над Белгородом сбили 10 ракет

      Захарова указала на расхождение в словах США и Украины о теракте в «Крокусе»

      В Севастополе ребенок получил ранение в результате атаки ВСУ

      «Зенит» направит финансовую помощь пострадавшим во время теракта

      Захарова отреагировала на заявление Зеленского о теракте в «Крокусе»

      Светлаков рассказал подробности своего спасения в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше