В Белом доме осудили теракт в «Крокусе» и вспомнили про «Исламское государство»
Белый дом: осуждаем теракт в «Крокусе», «Исламское государство» — общий врагСюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
США решительно осуждают теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» и выражают соболезнования родным и близким жертв нападения, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит ТАСС.
Она также добавила, что «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) — общий враг, которому нужно нанести поражение.
Подозреваемые в причастности к теракты были задержаны утром 23 марта на территории Белгородской области, они направлялись в сторону Украины.
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