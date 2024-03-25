Путин попросил регулярно докладывать о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин попросил регулярно докладывать о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.

«О ходе расследования прошу регулярно докладывать», — сказал он в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

Также Владимир Владимирович призвал ответить на один вопрос после теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением рок-группы «Пикник» неизвестные с оружием напали на посетителей «Крокус Сити Холла». Позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны.

Ранее стало известно, что число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139.

