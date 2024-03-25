Путин призвал ответить на один вопрос после теракта в «Крокус Сити Холле»

Путин: необходимо ответить на вопрос, почему террористы пытались уйти на Украину

Необходимо ответить на вопрос, почему преступники после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину, кто их там ждал, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

На совещании по мерам, принимаемым после теракта, он призвал ответить на один вопрос. «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину, кто их там ждал», — отметил глава государства.

Также Путин высказался о необходимости узнать заказчиков теракта в «Крокусе».

Вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник» группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла». Позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны.