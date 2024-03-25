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21:15, 25 марта 2024Россия

Путин призвал ответить на один вопрос после теракта в «Крокус Сити Холле»

Путин: необходимо ответить на вопрос, почему террористы пытались уйти на Украину
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Необходимо ответить на вопрос, почему преступники после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину, кто их там ждал, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

На совещании по мерам, принимаемым после теракта, он призвал ответить на один вопрос. «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину, кто их там ждал», — отметил глава государства.

Также Путин высказался о необходимости узнать заказчиков теракта в «Крокусе».

Вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник» группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла». Позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны.

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      Марина Совина
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