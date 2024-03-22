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23:34, 22 марта 2024Бывший СССР

В ГУР Украины отвергли причастность к теракту в «Крокусе»

Представитель ГУР Черняк отверг причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводит РБК-Украина.

Черняк отверг причастность Киева к случившемуся в «Крокусе». «Украина непричастна к этому теракту», — отметил он.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли причастность страны к теракту в «Крокус Сити Холле». С таким заявлением выступил советник главы администрации Михаил Подоляк

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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