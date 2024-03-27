Рост числа пострадавших при теракте в «Крокусе» почти вдвое подтвердился

Центр медицины катастроф: число пострадавших в «Крокусе» возросло до 360

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших 11 детей.

Таким образом подтвердилась появившаяся 26 марта информация о росте числа пострадавших почти вдвое. До этого официально сообщалось о 182 раненых.

Ранее резко возросшее количество пострадавших объяснили тем, что люди начали обращаться за помощью к психологам. Большинство из таких пациентов жалуются на отсутствие сна, тревогу и появившиеся психотравмы.