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10:11, 26 марта 2024Россия

Рост числа пострадавших почти вдвое при теракте в «Крокусе» объяснили

Рост числа пострадавших в «Крокусе» объяснили обращением за помощью к психологам

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Почти двукратный рост числа пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», объясняется тем, что люди начали обращаться за помощью к психологам. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Ранее канал «112» сообщал, что число пострадавших при теракте возросло почти вдвое — до 360 человек. При этом официальное число получивших травмы — 182 человека.

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В некоторых случаях пациенты, которые обращаются за психологической помощью, также считаются пострадавшими. Большинство обратившихся к врачам с психологическими проблемами людей жалуются на отсутствие сна, тревогу и появившиеся психотравмы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Важно найти заказчика преступления, заявлял он. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек.

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      Анастасия Шейкина
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