МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

МИД Франции выразил соболезнования и солидарность с народом РФ по поводу теракта

Министерство иностранных дел (МИД) Франции выразило соболезнования и солидарность с российскими гражданами в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом ведомство сообщает на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с российским народом», — говорится в сообщении.

МИД Франции также подчеркнул необходимость «пролить свет на эти отвратительные действия».

Ранее ФСБ сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В России назвали произошедшее кровавым терактом и пообещали найти и наказать террористов и всех, кто стоит за атакой.