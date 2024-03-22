Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

ФСБ сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Группа мужчин в камуфляже и с автоматами устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Десятки людей погибли и пострадали. В России называют произошедшее кровавым терактом и обещают наказать террористов и всех, кто стоит за атакой, в том числе заявляют, что Украина должна быть проверена на причастность к стрельбе. В США считают атаку на концертный зал ужасной и «не видят признаков причастности Украины или украинцев». «Лента.ру» публикует первые реакции на теракт.

Нападение произошло в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Террористы открыли огонь по посетителям концертного зала, около пяти стрелков попали на видео — по словам очевидцев, на них были бронежилеты, у них были бороды. Вскоре стало известно о взрыве и пожаре на крыше комплекса.

В результате атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более ста человек пострадали, сообщили в ФСБ. Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, пятеро — в тяжелом. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Распространение пожара удалось остановить, но он еще не потушен. Под завалами рухнувшей крыши могут быть люди.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал стрельбу в «Крокус Сити Холле» ужасной трагедией и заявил об отмене массовых мероприятий. Также поступили в ряде других регионов — от приграничной Курской области до Чечни и Чувашии.

В России призвали к самым суровым мерам

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте и заявил, что осуждает «подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма». По его словам, меры против террористов «должны быть самыми жесткими и суровыми».

Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверенность в неизбежном наказании для стрелявших выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала произошедшее «страшным, невыносимым горем», и пообещала семьям погибших всевозможную помощь и поддержку от государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас главное — помочь оказавшимся в беде. Он заверил, что правоохранительные органы выполняют свою работу. «Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — написал он. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пообещал ответ тем, кто совершил «подлое убийство невинных людей». «Но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все», — заявил депутат.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МИД России призвал мир осудить теракт

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, в министерство поступают звонки из разных стран мира «от простых граждан с выражением соболезнований».

Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление! Мария Захарова представитель МИД России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и заявил, что стрелявшие будут установлены и понесут наказание. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в сообщении посольства Белоруссии.

Белый дом заявил об отсутствии свидетельств о причастности Украины к теракту

В администрации США заявили, что видели видео стрельбы, выразили соболезнования жертвам атаки. Вместе с тем, по словам советника Белого дома Джона Кирби, пока у Вашингтона «нет свидетельств того, что Украина или украинцы причастны к стрельбе».

Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью

Джон Кирби советник Белого дома

На теракт отреагировали и в ООН. «Мы опечалены этими новостями. Пытаемся получить больше информации о произошедшем», — заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Мария Захарова, в свою очередь, раскритиковала заявления Кирби и Хака. Она написала, что Белому дому не следует говорить о чьей бы то ни было непричастности, не имея достоверных данных на этот счет. «А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — считает она. В ответ на заявление офиса Генсека ООН она написала: «ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» (Пунктуация автора сохранена.)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Медведев пообещал ответ в случае причастности Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости противопоставлять террору «тотальные казни террористов и репрессии против их семей».

Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть

Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Киев же опроверг причастность к нападению. «Украина не имеет отношения к теракту в российском "Крокус Сити Холле"», — заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Посольства США и Великобритании предупреждали своих граждан о возможных терактах в Москве перед 8 Марта

Информация об угрозе терактов появилась на сайте диппредставительства США накануне Международного женского дня, 7 марта. Затем сообщение процитировал МИД Великобритании. В нем говорилась, что экстремисты могут атаковать «большие собрания в Москве, включая концерты», в ближайшие 48 часов.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, западные спецслужбы могли знать о готовящихся терактах. По его словам, они «перехватили определенные переговоры».