Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?
Группа мужчин в камуфляже и с автоматами устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Десятки людей погибли и пострадали. В России называют произошедшее кровавым терактом и обещают наказать террористов и всех, кто стоит за атакой, в том числе заявляют, что Украина должна быть проверена на причастность к стрельбе. В США считают атаку на концертный зал ужасной и «не видят признаков причастности Украины или украинцев». «Лента.ру» публикует первые реакции на теракт.
Нападение произошло в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Террористы открыли огонь по посетителям концертного зала, около пяти стрелков попали на видео — по словам очевидцев, на них были бронежилеты, у них были бороды. Вскоре стало известно о взрыве и пожаре на крыше комплекса.
В результате атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более ста человек пострадали, сообщили в ФСБ. Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, пятеро — в тяжелом. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Распространение пожара удалось остановить, но он еще не потушен. Под завалами рухнувшей крыши могут быть люди.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал стрельбу в «Крокус Сити Холле» ужасной трагедией и заявил об отмене массовых мероприятий. Также поступили в ряде других регионов — от приграничной Курской области до Чечни и Чувашии.
В России призвали к самым суровым мерам
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте и заявил, что осуждает «подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма». По его словам, меры против террористов «должны быть самыми жесткими и суровыми».
Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми
Уверенность в неизбежном наказании для стрелявших выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала произошедшее «страшным, невыносимым горем», и пообещала семьям погибших всевозможную помощь и поддержку от государства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас главное — помочь оказавшимся в беде. Он заверил, что правоохранительные органы выполняют свою работу. «Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — написал он. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пообещал ответ тем, кто совершил «подлое убийство невинных людей». «Но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все», — заявил депутат.
МИД России призвал мир осудить теракт
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, в министерство поступают звонки из разных стран мира «от простых граждан с выражением соболезнований».
Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и заявил, что стрелявшие будут установлены и понесут наказание. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в сообщении посольства Белоруссии.
Белый дом заявил об отсутствии свидетельств о причастности Украины к теракту
В администрации США заявили, что видели видео стрельбы, выразили соболезнования жертвам атаки. Вместе с тем, по словам советника Белого дома Джона Кирби, пока у Вашингтона «нет свидетельств того, что Украина или украинцы причастны к стрельбе».
Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью
На теракт отреагировали и в ООН. «Мы опечалены этими новостями. Пытаемся получить больше информации о произошедшем», — заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
Мария Захарова, в свою очередь, раскритиковала заявления Кирби и Хака. Она написала, что Белому дому не следует говорить о чьей бы то ни было непричастности, не имея достоверных данных на этот счет. «А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — считает она. В ответ на заявление офиса Генсека ООН она написала: «ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» (Пунктуация автора сохранена.)
Медведев пообещал ответ в случае причастности Украины
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости противопоставлять террору «тотальные казни террористов и репрессии против их семей».
Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть
Киев же опроверг причастность к нападению. «Украина не имеет отношения к теракту в российском "Крокус Сити Холле"», — заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Посольства США и Великобритании предупреждали своих граждан о возможных терактах в Москве перед 8 Марта
Информация об угрозе терактов появилась на сайте диппредставительства США накануне Международного женского дня, 7 марта. Затем сообщение процитировал МИД Великобритании. В нем говорилась, что экстремисты могут атаковать «большие собрания в Москве, включая концерты», в ближайшие 48 часов.
По мнению президента Сербии Александра Вучича, западные спецслужбы могли знать о готовящихся терактах. По его словам, они «перехватили определенные переговоры».