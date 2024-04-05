Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

СК: в телефоне террориста, напавшего на «Крокус», есть фото с украинским флагом

В телефоне одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», обнаружены фотографии с флагом и гербом Украины, а также есть снимки военных и бронетехники у разрушенных домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В телефоне еще имеется изображение украинской почтовой марки с военным, показывающим нецензурный жест. Содержимое гаджета подтверждает связь нападения на концертный зал с украинским следом, отметили в ведомстве.

Террористы получили указание куратора о нападении на «Крокус Сити Холл», а они ему в период подготовки отправляли фотографии входов в здание и подъездных путей. После теракта преступники пытались уничтожить телефоны, однако экспертиза позволила получить доказательства.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали еще 695 человек.