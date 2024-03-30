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23:41, 30 марта 2024Россия

Число погибших в «Крокусе» выросло

Число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 144 человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Число погибших во время теракта в зале подмосковного «Крокус Сити Холл» выросло до 144 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

По состоянию на 6:00 30 марта в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей).

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей.

Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Они были задержаны неподалеку от границы с Украиной и Белоруссией. Всем им, а также нескольким подельникам, грозит пожизненное лишение свободы.

30 марта Следственный комитет (СК) России сумел установить личности 134 человек, погибших.

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      Юлия Мискевич
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