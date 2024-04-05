Фото с флагом и гербом Украины из телефона напавшего на «Крокус» попали на видео

СК показал фото с флагом и гербом Украины из телефона напавшего на «Крокус»

Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

Начало событий в новости Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

Фотографии с флагом и гербом Украины из телефона террориста, напавшего на «Крокус Сити Холл», обнародовал Следственный комитет России. Ведомство предоставило «Ленте.ру» видео с содержимым устройства фигуранта дела.

На кадрах видны снимки военных, обернутых в украинский флаг, и бронетехники у разрушенных домов с датой 24 февраля 2022 года. Есть изображение украинской почтовой марки с военным, показывающим нецензурный жест.

После теракта преступники пытались уничтожить телефоны, однако экспертиза позволила получить доказательства, на основании которых следователи связали теракт с проведением специальной военной операции на Украине.

Террористы получили указание куратора о нападении на «Крокус Сити Холл», а они ему в период подготовки отправляли фотографии входов в здание и подъездных путей.

В СК продолжат проверку причастности украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций к организации и финансированию нападения на «Крокус Сити Холл».