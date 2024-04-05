Стала известна причина выбора «Крокуса» для теракта

«Крокус» был выбран объектом для атаки по указанию куратора террористов

Террористы выбрали для нападения концертный зал «Крокус Сити Холл» по указанию руководившего их действиями куратора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Следователи пришли к такому выводу после исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить. В СК отметили, что экспертиза мобильных позволила получить значимые для расследования данные о подготовке к преступлению.

Ведомство также связало этот теракт с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Выяснилось, что утром 24 февраля один из террористов отправил куратору скриншоты изображений входов в «Крокус Сити Холл».