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08:19, 5 апреля 2024Силовые структуры

Стала известна причина выбора «Крокуса» для теракта

«Крокус» был выбран объектом для атаки по указанию куратора террористов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Террористы выбрали для нападения концертный зал «Крокус Сити Холл» по указанию руководившего их действиями куратора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Следователи пришли к такому выводу после исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить. В СК отметили, что экспертиза мобильных позволила получить значимые для расследования данные о подготовке к преступлению.

Ведомство также связало этот теракт с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Выяснилось, что утром 24 февраля один из террористов отправил куратору скриншоты изображений входов в «Крокус Сити Холл».

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