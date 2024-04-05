Следственный комитет связал теракт в «Крокус Сити Холле» с проведением СВО

СК заявил о связи между терактом в «Крокус Сити Холле» и проведением СВО

Следственный комитет (СК) РФ связал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Следствие отметило, что было проведено экспертное исследование мобильных телефонов террористов, которые они пытались уничтожить. «Результаты (...) позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — говорится в сообщении.

В СК указали, что преступники выбрали «Крокус» для совершения теракта по указанию куратора, руководившего их действиями. Сообщается, что утром 24 февраля один из террористов отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала, а также снимки подъездных путей к нему.

В его телефоне также были найдены фотографии людей в камуфлированной форме с флагом Украины на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки, добавили в ведомстве. «Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — считает следствие.

Ранее Россия потребовала от Киева арестовать и выдать причастных к терактам, совершенным на территории страны.