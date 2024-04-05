Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:01, 5 апреля 2024Силовые структуры

Следственный комитет связал теракт в «Крокус Сити Холле» с проведением СВО

СК заявил о связи между терактом в «Крокус Сити Холле» и проведением СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) РФ связал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Следствие отметило, что было проведено экспертное исследование мобильных телефонов террористов, которые они пытались уничтожить. «Результаты (...) позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — говорится в сообщении.

В СК указали, что преступники выбрали «Крокус» для совершения теракта по указанию куратора, руководившего их действиями. Сообщается, что утром 24 февраля один из террористов отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала, а также снимки подъездных путей к нему.

В его телефоне также были найдены фотографии людей в камуфлированной форме с флагом Украины на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки, добавили в ведомстве. «Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — считает следствие.

Ранее Россия потребовала от Киева арестовать и выдать причастных к терактам, совершенным на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

      Сооснователь «Квартала 95» назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

      В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

      Стала известна причина выбора «Крокуса» для теракта

      Домохозяек предостерегли от способной испортить подоконник ошибки

      Раненный ножом мурманский губернатор пришел в себя и записал первое видео

      Девушка показала способ заработка в интернете и удивила пользователей сети

      В Совфеде ответили на заявление Британии об отправке войск на Украину

      Задержанный за нападение на губернатора Мурманской области ранее был судим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше