«Следы ведут на Украину». Россия потребовала от Киева арестовать и выдать причастных к терактам, в том числе главу СБУ

МИД передал Киеву требования арестовать и выдать причастных к терактам в России

Россия требует от Киева арестовать и выдать причастных к терактам, совершенным на территории страны. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта является далеко не первой атакой против России за последнее время.

Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб МИД России

В министерстве подчеркнули, что борьба с международным терроризмом является обязанностью каждого государства, и пригрозили Киеву международной правовой ответственностью за нарушение обязательств по антитеррористическим конвенциям.

В МИД связали с Украиной теракты против Прилепина, Дугиной и Татарского

В ведомстве заявили о причастности Украины к терактам, жертвами которых стали журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), и которые привели к тяжелому ранению писателя Захара Прилепина. Его водитель Александр Шубин не выжил.

В МИД также напомнили, что в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге более 40 человек получили ранения. Также Киев обвиняется в подрыве Крымского моста, когда погибли пять россиян.

Ведомство обратило внимание на рейды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые сопровождались жертвами среди гражданского населения.

Деятельность РДК ранее назвал выгодной для Киева руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, подобные подразделения могут действовать лишь в приграничных районах России и «не способны дойти до Москвы», но они растягивают группировки и отвлекают силы на фронте.

30 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры, на которых члены корпуса с желтыми повязками на рукавах, означающих принадлежность к Вооруженным силам Украины (ВСУ), разговаривают на украинском языке. Видеозапись была сделана накануне атаки на Козинку Белгородской области.

МИД потребовал выдачи главы СБУ Малюка

В МИД потребовали ареста и выдачи главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Там напомнили, что 25 марта он признал организацию Киевом подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и ряда покушений.

В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц МИД России

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ. Руководитель ведомства объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Он проходит обвиняемым по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее Василий Малюк раскрыл известные ему подробности покушений на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, российского военкора Владлена Татарского и других, при этом подчеркнув, что Служба безопасности Украины официально не берет на себя ответственность за это.

Он также заявил, что теракт на Крымском мосту, произошедший в октябре 2022 года, организовала СБУ с использованием самодельных взрывных устройств, замаскированных под рулоны тепличной пленки.

2 апреля в петербургском кафе на творческом вечере был взорван военный корреспондент Владлен Татарский, еще 52 человека пострадали. Бомба была спрятана в статуэтке, которую военкору подарила Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержанная на следующий день.

Машина Прилепина Audi Q7 была взорвана 6 мая в деревне Пионерское под Нижним Новгородом. Для теракта использовались две противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов. Публицист получил ранения и позже перенес несколько операций, а его личный охранник, 27-летний Александр Шубин с позывным Злой, не выжил.

6 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию Ильи Кивы. Позднее стало известно, что экс-депутата застрелили двумя выстрелами — в грудь и голову.