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19:03, 6 декабря 2023Бывший СССР

В ГУР Украины подтвердили ликвидацию экс-депутата Рады Кивы

Представитель ГУР Украины Юсов подтвердил ликвидацию экс-депутата Рады Кивы
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины подтвердили ликвидацию экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов высказался в эфире украинского телемарафона.

«Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины», — заявил он.

О ликвидации Ильи Кивы в Подмосковье стало известно 6 декабря. Позднее появилась информация о том, что случившееся было спецоперацией Службы безопасности Украины.

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      Алевтина Запольская
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