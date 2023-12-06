В ГУР Украины подтвердили ликвидацию экс-депутата Рады Кивы

Представитель ГУР Украины Юсов подтвердил ликвидацию экс-депутата Рады Кивы

В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины подтвердили ликвидацию экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов высказался в эфире украинского телемарафона.

«Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины», — заявил он.

О ликвидации Ильи Кивы в Подмосковье стало известно 6 декабря. Позднее появилась информация о том, что случившееся было спецоперацией Службы безопасности Украины.