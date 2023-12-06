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18:35, 6 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно об операции СБУ против экс-депутата Верховной Рады Кивы

«Общественное»: экс-депутата Рады Киву ликвидировала СБУ

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

За ликвидацией экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным собеседников СМИ, ликвидация Кивы была спецоперацией СБУ. Отмечается, что она была произведена с помощью стрелкового оружия.

Об обнаружении тела Ильи Кивы в Подмосковье стало известно 6 декабря. До этого он обвинял президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного в намеренном затягивании переговоров с Россией, требуя от офиса украинского генпрокурора возбудить уголовное дело.

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      Алевтина Запольская
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