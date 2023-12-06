«Общественное»: экс-депутата Рады Киву ликвидировала СБУ

За ликвидацией экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным собеседников СМИ, ликвидация Кивы была спецоперацией СБУ. Отмечается, что она была произведена с помощью стрелкового оружия.

Об обнаружении тела Ильи Кивы в Подмосковье стало известно 6 декабря. До этого он обвинял президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного в намеренном затягивании переговоров с Россией, требуя от офиса украинского генпрокурора возбудить уголовное дело.