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19:18, 31 марта 2024Бывший СССР

Москва потребовала от Киева выдать причастных к терактам лиц

МИД России потребовал от Украины выдать причастных к терактам лиц

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел (МИД) России потребовало от Украины выдать лиц, причастных к произошедшим в стране терактам. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что помимо террористической атаки, произошедшей в «Крокус Сити Холле» 22 марта, Киев причастен к подрыву Крымского моста, убийствам Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлена Татарскогоприм. «Ленты.ру»), нападению на Захара Прилепина и ранению 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

«В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц», — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее стало известно, что один из напавших на «Крокус» террористов, Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) имел связи с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Отмечается, что он начал проявлять признаки экстремизма после поездки в Стамбул в начале 2024 года.

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      Александр Курбатов
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