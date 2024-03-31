Москва потребовала от Киева выдать причастных к терактам лиц

МИД России потребовал от Украины выдать причастных к терактам лиц

Министерство иностранных дел (МИД) России потребовало от Украины выдать лиц, причастных к произошедшим в стране терактам. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что помимо террористической атаки, произошедшей в «Крокус Сити Холле» 22 марта, Киев причастен к подрыву Крымского моста, убийствам Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлена Татарского — прим. «Ленты.ру»), нападению на Захара Прилепина и ранению 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

«В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц», — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее стало известно, что один из напавших на «Крокус» террористов, Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) имел связи с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Отмечается, что он начал проявлять признаки экстремизма после поездки в Стамбул в начале 2024 года.