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16:22, 31 марта 2024Бывший СССР

Напавший на «Крокус» оказался связан с таджикскими экстремистами в Турции

Sputnik: напавший на «Крокус» Шамсиддин был связан с экстремистами из Турции

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Напавший на «Крокус Сити Холл» Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был связан с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на свои источники.

«В начале этого года он отправился в Стамбул. Поездка в Турцию вызвала много вопросов у его друзей. Тогда же он стал проявлять признаки экстремизма в разговорах с родными и друзьями, но говорил, что был там с компанией и хотел бы там работать», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что именно после показаний Шамсиддина, предоставленных на допросах, в Турции были задержаны 40 человек, подозреваемых в связи с террористической группировкой ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). При этом источник подчеркнул, что террорист мог получить необходимую подготовку в ходе поездки от наставников, воевавших в Афганистане и Сирии.

Ранее стало известно, что Шамсиддин посещал школу до седьмого класса и пять лет провел за решеткой по обвинению в домогательствах.

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      Александр Курбатов
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