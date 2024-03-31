Напавший на «Крокус» оказался связан с таджикскими экстремистами в Турции

Sputnik: напавший на «Крокус» Шамсиддин был связан с экстремистами из Турции

Напавший на «Крокус Сити Холл» Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был связан с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на свои источники.

«В начале этого года он отправился в Стамбул. Поездка в Турцию вызвала много вопросов у его друзей. Тогда же он стал проявлять признаки экстремизма в разговорах с родными и друзьями, но говорил, что был там с компанией и хотел бы там работать», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что именно после показаний Шамсиддина, предоставленных на допросах, в Турции были задержаны 40 человек, подозреваемых в связи с террористической группировкой ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). При этом источник подчеркнул, что террорист мог получить необходимую подготовку в ходе поездки от наставников, воевавших в Афганистане и Сирии.

Ранее стало известно, что Шамсиддин посещал школу до седьмого класса и пять лет провел за решеткой по обвинению в домогательствах.