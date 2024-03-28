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17:29, 28 марта 2024Бывший СССР

Один из напавших на «Крокус» террористов отсидел пять лет за домогательства

Asia-Plus: напавшего на «Крокус» Шамсиддина ранее арестовывали за домогательства

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Одного из участников теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее арестовывали за домогательства. Об этом сообщила жена его дяди, передает Asia-Plus.

Она рассказала журналистам, что Шамсиддин посещал школу до седьмого класса, а также «на некоторое время» был арестован за сексуальные домогательства. При этом, по ее словам, он был «спокойным парнем», и его разговоры и поведение не вызывали подозрений.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина отсидел пять лет — с 2015 по 2020 год он находился в тюрьме в городе Вахдат.

Ранее стало известно, что Шамсиддин пытался привлечь к совершению теракта тестя. За два дня до теракта он звал мужчину в Москву якобы на подработку.

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      Александр Курбатов
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