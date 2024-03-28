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16:57, 28 марта 2024Бывший СССР

Один из террористов пытался привлечь тестя к атаке на «Крокус»

Asia-Plus: террорист Фаридуни пытался привлечь тестя к нападению на «Крокус»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье — 25-летний Шамсидин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — пытался привлечь к атаке на концертный зал тестя. Как сообщает издание Asia-Plus, за два дня до теракта он звал мужчину в Москву якобы на подработку.

По словам родственников в Таджикистане, Фаридуни второпях пытался убедить отца жены приехать в российскую столицу. Он пообещал родственнику крупные деньги, при этом подробностей о работе не привел, заявив, что все объяснит при личной встрече. В результате мужчина отказался от поездки.

Ранее жена старшего брата Фаридуни Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии и выразила соболезнования российскому народу. «Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — заявила она.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.

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      Анастасия Алимпиева
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