Родственница обвиняемого по «Крокусу» высказалась о теракте

Жена брата обвиняемого Шамсиддина заявила о боли из-за теракта в «Крокусе»

Жена старшего брата обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии и выразила соболезнования российскому народу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — заявила родственница обвиняемого.

Ранее тетя Фаридуна Шамсиддина Гулбиби Заргарова сообщила, что трех его братьев забрали на допросы в Таджикистане.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял на личный контроль часть расследования по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».