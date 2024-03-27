Братьев обвиняемого в теракте в «Крокусе» забрали на допрос

Трех братьев обвиняемого в теракте в «Крокусе» Шамсиддина забрали на допрос

Трех братьев обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина забрали на допросы в Таджикистане. Об этом сообщила РИА Новости его тетя Гулбиби Заргарова.

«Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю... Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали», — сказала женщина.

По ее словам, Шамсиддин поехал в Россию, чтобы заработать деньги, купить землю и построить дом для своей семьи.

Как выяснило агентство, Шамсиддин родом из кишлака Лойоби города Гиссар в 50 километрах от Душанбе. Полгода назад он уехал на заработки в Москву, а до этого работал пекарем.

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались несколько вооруженных мужчин, которые начали стрелять по посетителям, после чего подожгли концертный зал.

Четверо обвиняемых были задержаны на следующий день в Брянской области. В настоящее время все они отправлены под арест.

После трагедии в «Крокусе» Эмомали Рахмон провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава Таджикистана осудил теракт и заявил о солидарности с российским народом. Он также заявил о готовности Душанбе совместно с Москвой и дальше бороться с терроризмом.