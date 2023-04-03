Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова

СКР: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Татарского в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

Девушка скрывалась во второй съемной квартире

После взрыва в кафе, где погиб военкор, Трепова добралась до съемной квартиры, расположенной примерно в 800 метрах от заведения у метро «Василеостровская». Там она переоделась и в новом образе покинула район преступления.

Дарья доехала до Выборгского района Петербурга, где в ЖК «Северная Долина» заранее была арендована вторая квартира, где она планировала отсидеться, пока не стихнет шум

Покупка авиабилета с вылетом 2 апреля из аэропорта Пулково была уловкой с целью запутать следствие. Трепова так и не приехала туда.

Оперативники проследили ее путь до второй съемной квартиры, несмотря на смену образа, и задержали ее там в 11 часов 3 апреля.

Трепову могли использовать втемную

Следователи выясняют мотив девушки. Они предполагают, что для убийства военкора ее могли использовать втемную. По одной из версий, Дарья могла не знать о самодельном взрывном устройстве (СВУ), вмонтированном в бюст, который она преподнесла в качестве подарка Татарскому. Она принесла его в коробке на творческую встречу с военкором в кафе. Охрана не хотела ее впускать, но девушка попросила Татарского помочь, после чего ее пропустили. В заведении не было досмотра и металлодетектора.

Также оперативники разыскивают еще двух человек, которые были в кафе в момент ЧП, однако позже их не обнаружили. Правоохранители не исключают, что именно они привели в действие СВУ

Операция по устранению Татарского была заранее подготовлена и тщательно спланирована. В ней участвовали несколько человек, между которыми были распределены роли.

Правоохранители проводят оперативно-технические мероприятия, направленные на установку личностей, причастных к взрыву, а также выясняют способы получения ими взрывчатки.

Трепова заявила, что ее подставили

Сразу после задержания подозреваемая заявила, что непричастна к убийству военкора.

Меня подставили! Меня просто использовали! Дарья Трепова подозреваемая

Об этом же Трепова сообщила подруге Юлии после взрыва в петербургском кафе. По ее словам, Дарья последний раз написала друзьям в мессенджере около 20:00. Когда Юлия прочитала новость о взрыве, то сама попыталась связаться с подругой. Трепова ответила не сразу, однако спустя какое-то время последовал «эмоциональный и даже истерический ответ», что «ее подставили». Отмечается, что после этого чат был удален, и Дарья перестала выходить на связь.

МВД опубликовало видео с признанием Треповой. Она заявила, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. На вопрос, от кого она ее получила, подозреваемая обещала ответить позже.

Теракт, спланированный украинскими спецслужбами

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство военкора терактом, спланированным спецслужбами Украины. По данным ведомства, к организации преступления привлекались лица, сотрудничающие с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Задержанная Трепова является активной сторонницей ФБК, отметили в НАК

Взрыв в кафе

Вечером 2 апреля около 18:00 мск в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной военкор проводил творческий вечер. Собралось порядка ста человек. Одна из зрительниц преподнесла Татарскому статуэтку. Он был явно знаком с ней, называл Настей. Татарский повертел подарок в руках и предложил девушке сесть с ним рядом, но она отказалась и отошла подальше. В этот момент Трепова явно нервничала, рассказал изданию Baza один из гостей вечера по имени Рашид. По его словам, после вручения подарка Дарья уткнулась в свой телефон, а затем прогремел взрыв.

Она сразу же рванула к выходу, Рашид схватил ее за руку, но не смог удержать, потому что сам был ранен

В результате взрыва погиб Татарский. Пострадали 30 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Безоболочное взрывное устройство было мощностью от 300 до 450 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было приведено в действие с помощью радиосигнала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

