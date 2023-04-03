НАК сообщил о причастности ко взрыву в кафе Петербурга агентов ФБК Навального

НАК: взрыв в кафе Петербурга был спланирован с привлечением агентов из ФБК Навального

Взрыв в кафе Петербурга был спланирован с привлечением агентов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В частности, деятельности фонда симпатизировала Дарья Трепова, задержанная по подозрению во взрыве. Также известно, что взрыв был подготовлен и спланирован спецслужбами Украины.

2 апреля на встрече с военкором Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой, по предварительном данным, была взрывчатка. После этого она покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела во второй съемной квартире ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Наутро девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32.