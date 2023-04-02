В Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб человек

TACC: во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб человек

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

В петербургском кафе «Стрит-бар» в воскресенье, 2 апреля, произошел взрыв. Об инциденте в центре Санкт-Петербурга сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что упомянутое заведение находится на Университетской набережной. По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, еще шесть пострадали.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на Министра молодежной политики ДНР Макарова, что при взрыве погиб военкор Владлен Татарский, который проводил в кафе встречу.

По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Утверждается, что она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила Татарскому.

На месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что возле магазина в Подмосковье сдетонировало взрывное устройство. ЧП произошло в деревне Кашино под Волоколамском.