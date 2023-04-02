В Подмосковье возле магазина сдетонировало взрывное устройство
Shot: в деревне Кашино под Волоколамском сдетонировало взрывное устройство
В ночь с 1 на 2 апреля в продуктовом магазине под Волоколамском сдетонировало взрывное устройство. Как уточняет Telegram-канал Shot, взрыв повредил стекла и припаркованный по соседству автомобиль Fiat Ducato.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, взорвавшимся предметом может быть граната. Очевидцы утверждают, что ее метнул какой-то мужчина. По их словам, после взрыва они заметили уезжающий от магазина автомобиль Chevrolet.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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