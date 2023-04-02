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13:50, 2 апреля 2023Россия

В Подмосковье возле магазина сдетонировало взрывное устройство

Shot: в деревне Кашино под Волоколамском сдетонировало взрывное устройство

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ночь с 1 на 2 апреля в продуктовом магазине под Волоколамском сдетонировало взрывное устройство. Как уточняет Telegram-канал Shot, взрыв повредил стекла и припаркованный по соседству автомобиль Fiat Ducato.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, взорвавшимся предметом может быть граната. Очевидцы утверждают, что ее метнул какой-то мужчина. По их словам, после взрыва они заметили уезжающий от магазина автомобиль Chevrolet.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Тульской области неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на дерево.

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Варвара Кошечкина
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