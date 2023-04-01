Неизвестный дрон упал на дерево в российском регионе
В Тульской области неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По информации канала, дрон приземлился на ветки рядом с жилым домом в Ефремове на Тульском шоссе. С дерева его достали сотрудники МЧС и передали силовикам для изучения.
После осмотра полицейские сделали вывод, что обнаруженный квадрокоптер не опасен. Такой пластмассовый дрон стоит около 1,5 тысячи рублей и мог принадлежать ребенку.
28 марта стало известно об обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата в деревне Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы. Обломки были окрашены в цвета флага Украины. Заметивший их 53-летний мужчина разъяснил представителям экстренных служб, что нашел упавший дрон, когда гулял с собакой.