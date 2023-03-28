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16:28, 28 марта 2023Россия

В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника

Shot: житель Новой Москвы нашел обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Житель деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы нашел у железнодорожных путей обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

53-летний мужчина разъяснил представителям экстренных служб, что заметил упавший дрон, когда гулял с собакой. Он отметил, что обломки беспилотника находились примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле.

По предварительным данным, при падении дрона из мирных граждан никто не пострадал, разрушений нет. Сотрудники силовых структур начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

24 марта сообщалось, что в Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон противника упал и взорвался уже на земле.

Тогда в инциденте никто не пострадал, разрушений в российском приграничном регионе также удалось избежать.

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Анна Щербакова
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