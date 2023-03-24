В приграничном регионе России сбили беспилотник ВСУ

Shot: в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

В Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, дрон был замечен в районе населенного пункта Журавлевка вечером 23 марта. После того как беспилотник был обнаружен, по нему были применены средства радиоэлектронной борьбы.

В итоге дрон упал и взорвался уже на земле. В инциденте никто не пострадал, разрушений в российском приграничном регионе удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Брянской области военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Стоимость сбитого дрона составляет 400 тысяч рублей. В дальнейшем российские военные планируют его использовать уже против ВСУ.