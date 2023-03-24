Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 24 марта 2023Россия

В приграничном регионе России сбили беспилотник ВСУ

Shot: в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, дрон был замечен в районе населенного пункта Журавлевка вечером 23 марта. После того как беспилотник был обнаружен, по нему были применены средства радиоэлектронной борьбы.

В итоге дрон упал и взорвался уже на земле. В инциденте никто не пострадал, разрушений в российском приграничном регионе удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Брянской области военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Стоимость сбитого дрона составляет 400 тысяч рублей. В дальнейшем российские военные планируют его использовать уже против ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира
Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море
ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов
Бывшая солистка «Серебра» снялась в платье-сетке на голое тело
Доктор Мясников выявил связь язвы желудка с группой крови
Медведев высказался о Twitter и Telegram
Медведев призвал присмотреться к историческому значению князя Потемкина
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
В России допустили резкий рост закупок зерна в госфонд из-за проблем с экспортом
Тигр растерзал двух собиравших валежник женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.