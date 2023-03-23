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13:29, 23 марта 2023Россия

Российский военный сбил дрон ВСУ из подаренного ружья

Shot: в Брянской области военный сбил украинский дрон из подаренного охотничьего ружья

Фото: Telegram-канал Shot

В Брянской области военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, квадрокоптер направлялся в сторону российских позиций на границе. Дробь, пущенная из ружья военного, попала в дрон противника. Рухнувший квадрокоптер противника практически не пострадал.

Предварительно, стоимость сбитого дрона составляет 400 тысяч рублей. В дальнейшем российские военные планируют его использовать при атаках со стороны ВСУ, при этом проблем с оружием в приграничной территории нет, разъяснил Shot.

22 марта попытка атаки украинских беспилотников на военные корабли в Севастополе и ее отражение попали на видео.

На появившихся кадрах виден открытый огонь по атаковавшим корабли дронам — трем плавающим и одному летающему. Огонь велся моряками из стрелкового оружия, также БПЛА сбивали средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор Михаил Развозжаев рассказал, что Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников.

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Анна Щербакова
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