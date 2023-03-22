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09:06, 22 марта 2023Россия

Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь

Губернатор Развозжаев: Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

Он пояснил, что три объекта намеревались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Развозжаев подчеркнул, что военные корабли повреждений не получили.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — написал губернатор Севастополя.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. Развозжаев отметил, что все оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.

20 марта беспилотники атаковали Крым. Тогда глава полуострова Сергей Аксенов рассказал о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Джанкое. Обломки повредили домовладение и магазин. Их обнаружили на двух улицах, уточнял глава местной администрации Игорь Ивин.

После атаки беспилотников в Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня.

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Анна Щербакова
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