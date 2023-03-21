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09:23, 21 марта 2023Россия

В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников

После ночной атаки украинских беспилотников на крымский Джанкой в городе ввели режим ЧС

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

После атаки украинских беспилотников на Джанкой, которая произошла в ночь на 21 марта, в городе ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, пишет «Крым 24».

«Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб и согласно нормативной базе компенсация потерпевшим сторона за счет резервного фонда» — сообщил Ивин.

Беспилотники атаковали Крым вечером 21 марта. Тогда глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Джанкое. Обломки повредили домовладение и магазин. Их обнаружили на двух улицах, уточнил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.

Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. В пострадавшем от атаки БПЛА техникуме Джанкоя приостановили занятия, студентов эвакуировали.

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Анастасия Шейкина
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