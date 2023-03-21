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09:18, 21 марта 2023Россия

В пострадавшем от атаки дронов техникуме Джанкоя приостановили занятия

Крючков заявил о приостановке занятий в пострадавшем от атаки дронов техникуме Джанкоя

Фото: Telegram-канал Baza

В техникуме крымского Джанкоя, который получил повреждения после атаки беспилотников на полуостров, приостановили занятия. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, его цитирует РИА Новости.

«Техникум получил повреждения, выбиты стекла в здании и в общежитии. Занятия в нем на время проведения ремонта приостановлены, студенты из общежития эвакуированы», — заявил Крючков.

Техникум получил повреждения во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Крым. Тогда сработали системы противовоздушной обороны, пострадал один человек — он находится в состоянии средней степени тяжести.

Обломки повредили домовладение и магазин. Их обнаружили на двух улицах, уточнил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин. По словам Крючкова, целью всех сбитых в Крыму беспилотников были гражданские объекты, никаких военных объектов в районе падения дронов нет. Впоследствии советник главы Крыма опроверг данные о повреждении железной дороги в результате атаки дронов на полуостров.

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Анастасия Шейкина
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