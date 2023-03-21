В Минздраве раскрыли состояние пострадавшего при атаке беспилотников на Крым

Минздрав Крыма: пострадавший при атаке дронов находится в состоянии средней тяжести

Мужчина, который пострадал при атаке беспилотников на крымский Джанкой, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Крыма, передает ТАСС.

«Пациент в состоянии средней степени тяжести, получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница"», — раскрыли в министерстве.

Беспилотники атаковали Крым вечером 21 марта. Тогда глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Джанкое. Обломки повредили домовладение и магазин. Их обнаружили на двух улицах, уточнил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, целью всех сбитых в Крыму беспилотников были гражданские объекты, никаких военных объектов в районе падения дронов нет. Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами. Впоследствии Крючков опроверг данные о повреждении железной дороги в результате атаки дронов на полуостров.