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02:34, 21 марта 2023Россия

В Крыму рассказали о целившихся в гражданские объекты дронах

Крючков: сбитые в Крыму БПЛА были начинены шрапнелью и целили в гражданские объекты

Фото: Telegram-канал Олега Крючкова

Целью всех сбитых в Джанкое на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были гражданские объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Он объяснил, что никаких военных объектов в районе падения дронов нет — один был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами. Чиновник отметил, что беспилотники были начинены взрывчаткой и шрапнелью, чтобы «отомстить крымчанам за их выбор». Также он назвал особым цинизмом нарисованные на хвостах дронов интернет-мемы.

Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, уточнив, что обломки аппаратов были обнаружены на двух улицах. Повреждения получили частный жилой дом и продуктовый магазин. Также в результате произошедшего пострадал 33-летний мужчина, его госпитализировали с осколочным ранением.

19 марта неизвестный БПЛА упал в Тульской области. На попавших в сеть кадрах видно, что дрон без опознавательных знаков лежит на земле в поле. По предварительным данным, дальность его полета составляет 600 километров. Сотрудники экстренных служб выясняют, кому он принадлежит.

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Марина Совина
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