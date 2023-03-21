Мэр Джанкоя заявил об атаке беспилотников на город
Глава администрации Джанкоя Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники
Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Его слова передает телеканал «Крым 24».
«Был прилет беспилотников», — рассказал Ивин, отметив, что обломки аппаратов были обнаружены на двух улицах. Повреждения получили частный жилой дом и продуктовый магазин. Также в результате произошедшего пострадал 33-летний мужчина, его госпитализировали с осколочным ранением.
Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя сработала ПВО. На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. В настоящее время оцениваются последствия атаки. Советник главы Крыма Олег Крючков показал фотографии с места происшествия.