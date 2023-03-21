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00:46, 21 марта 2023Россия

Мэр Джанкоя заявил об атаке беспилотников на город

Глава администрации Джанкоя Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники

Фото: Telegram-канал «Крючков Z»

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Его слова передает телеканал «Крым 24».

«Был прилет беспилотников», — рассказал Ивин, отметив, что обломки аппаратов были обнаружены на двух улицах. Повреждения получили частный жилой дом и продуктовый магазин. Также в результате произошедшего пострадал 33-летний мужчина, его госпитализировали с осколочным ранением.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя сработала ПВО. На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. В настоящее время оцениваются последствия атаки. Советник главы Крыма Олег Крючков показал фотографии с места происшествия.

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Марина Совина
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