Глава Крыма сообщил о работе ПВО в Джанкое

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около Джанкоя сработала ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО около Джанкоя. Об этом он написал в Telegram.

По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. В результате прошедшего ранен один человек.

На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. В настоящее время оцениваются последствия атаки. «Будем и дальше информировать о ситуации», — написал Аксенов.

В марте Сергей Аксенов заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут долетать до Крыма, но их сбивают. По его словам, часть беспилотников в море сбивают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), часть — системы противовоздушной обороны (ПВО). Точки запуска аппаратов российским военным известны, добавил он.