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07:10, 10 марта 2023Россия

Аксенов высказался о попытках украинских беспилотников атаковать Крым

Аксенов заявил, что БПЛА ВСУ сбивают, но часть из них может долетать до полуострова
СюжетМинобороны:
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут долетать до Крыма, но их сбивают. Об этом, высказываясь о попытках Киева атаковать полуостров, заявил его глава Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

По его словам, часть беспилотников в море сбивают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), часть — системы противовоздушной обороны (ПВО). Точки запуска аппаратов российским военным известны, добавил Аксенов.

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«Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить о том, что они видят, как противодействовать этой ситуации», — сказал глава Крыма, подчеркнув, что полуострову ничего не угрожает и он готов к любым вызовам.

1 марта Минобороны России заявило, что российские военные предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Крым. По данным ведомства, на полуострове шесть украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО, еще четыре — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Днем ранее, 28 февраля, в пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников. О них сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.

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Анастасия Шейкина
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