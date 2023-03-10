Аксенов высказался о попытках украинских беспилотников атаковать Крым

Аксенов заявил, что БПЛА ВСУ сбивают, но часть из них может долетать до полуострова

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут долетать до Крыма, но их сбивают. Об этом, высказываясь о попытках Киева атаковать полуостров, заявил его глава Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

По его словам, часть беспилотников в море сбивают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), часть — системы противовоздушной обороны (ПВО). Точки запуска аппаратов российским военным известны, добавил Аксенов.

«Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить о том, что они видят, как противодействовать этой ситуации», — сказал глава Крыма, подчеркнув, что полуострову ничего не угрожает и он готов к любым вызовам.

1 марта Минобороны России заявило, что российские военные предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Крым. По данным ведомства, на полуострове шесть украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО, еще четыре — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Днем ранее, 28 февраля, в пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников. О них сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.