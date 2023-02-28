В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников

Под Брянском, Белгородом, в Туапсе, Адыгее и Подмосковье за сутки произошли атаки БПЛА

В пяти регионах России за последние сутки произошли атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О происшествиях сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.

В Белгороде нашли обломки трех беспилотников

В ночь на 28 февраля об инциденте с БПЛА написал в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

По словам Демидова, один БПЛА влетел в окно квартиры. Как утверждает Telegram-канал SHOT, аппарат попал в жилой дом на улице Попова, он был начинен взрывчаткой, его обезвредили саперы.

Людям предложили разместиться в гостинице на время работы спецслужб. Территорию дома оцепили, имущество находится под охраной. Еще два беспилотника обнаружили на улицах города, они незначительно повредили три автомобиля, добавил мэр. По данным SHOT, пострадали четыре автомобиля и супермаркет в селе Шагаровка, у которого загорелась крыша. Информации о пострадавших нет.

Канал уточняет, что в беспилотниках находились металлические шары и британская взрывчатка PE8.

По другой информации, в Белгороде упало не три, а четыре беспилотника. Первые два — возле жилых домов, один разбился о стену, его обломки попали в одну из квартир. Четвертый дрон упал на крышу супермаркета, после чего на крыше и внутри здания возник пожар площадью 20 квадратных метров.

Очевидцы и камеры видеонаблюдения сняли момент пролета беспилотников над городом, а также падение крыла одного из них.

Власти Брянской области сообщили об одном сбитом беспилотнике

Утром 28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник был сбит в Суражском районе. Пострадавших нет, разрушения не зафиксированы.

По данным СМИ, Брянскую область утром 27 февраля атаковали три беспилотника-камикадзе. Утверждается, что атака произошла примерно в полутора километрах от границы, пострадала вышка связи. Официального подтверждения этой информации нет.

В Туапсе беспилотники пытались атаковать нефтебазу, но не долетели

Как сообщает SHOT, атаку на нефтебазу в Краснодарском крае ночью 28 февраля совершили два беспилотника, начиненные взрывчаткой. Они взорвались в ста метрах от нефтехранилища, после чего начался пожар, который удалось потушить за час.

По предварительным данным, взрыв повредил здание бойлерной. Рядом с ним обнаружили две воронки глубиной около полутора метров. Информации о пострадавших нет.

Местные жители рассказали, что в ночь на 28 февраля слышали звуки, похожие на взрывы, а также ощущали, как качнуло дома.

В Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края журналистам издания «Блокнот Краснодар» посоветовали обратиться за разъяснением в региональное МЧС.

В МЧС рано утром сообщили, что на территории нефтебазы загорелось хозяйственное строение, не указав причины произошедшего, но заверив, что они устанавливаются.

В Адыгее беспилотник повредил ферму

Упавший беспилотник обнаружили в поселке Новый Гиагинского района Адыгеи. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, крушение БПЛА произошло в ночь на 28 февраля. Он добавил, что при падении беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако аппарат незначительно повредил хозяйственные постройки на животноводческой ферме. Кумпилов заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Местные жители сняли на видео последствия падения беспилотника и показали поврежденные постройки и технику на территории фермы.

В Подмосковье беспилотник упал возле газовой станции

По данным Telegram-канала Mash, БПЛА пытался атаковать газовую компрессорную станцию «Воскресенск» в Коломенском районе Подмосковья. Он рухнул приблизительно в 100 метрах от нее, его обнаружили в деревне Губастово.

Как пишет SHOT, в Коломенском районе упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne, такие аппараты производит украинское предприятие «Укрджет». По данным источника канала, дрон резко потерял высоту — вероятно, у него кончилось топливо. В результате он зацепился за деревья, повредил крыло и из-за этого упал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил информацию о падении беспилотника в районе деревни Губастово. В своем Telegram-канале он написал, что вероятной целью атаки БПЛА был «объект гражданской инфраструктуры», он не пострадал.

Воробьев добавил, что никто из местных жителей также не пострадал. Ситуацией занимается ФСБ.

В Санкт-Петербурге небо над Пулково закрыли после сообщений о неизвестном объекте. В Минобороны заявили о тренировке

28 февраля небо над аэропортом Пулково закрыли после появления сообщений о неопознанном летающем объекте, был введен план «Ковер», требующий немедленно посадить или вывести из района все находящиеся в воздухе самолеты, кроме военных и спасательных.

Как стало известно «Фонтанке», неопознанный летающий объект заметили в 160-200 километрах от Петербурга. Издание утверждает, что из-за этого в небо подняли истребители.

Позднее в Министерстве обороны России сообщили, что закрытие неба над Пулково было связано с тренировкой сил Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону. В министерстве объяснили, что проходила тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.